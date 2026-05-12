Польща має кілька пропозицій, щоб розмістити додаткові війська США

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що польська влада зацікавлена у збільшенні американських військових потужностей у країні та має кілька пропозицій з цього приводу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У відповідь на запитання, чи прийме Польща американських військових, яких виводять з Німеччини, він відповів, що це вирішуватиме американська сторона, проте додав, що "є кілька запропонованих місць дислокації таких сил".

За інформацією Пентагону, протягом найближчих 6–12 місяців з Німеччини має бути виведено близько 5 тисяч американських солдатів. Президент США Дональд Трамп не виключив переведення їх до Польщі.

Залевський зазначив у вівторок у Брюсселі, що про те, як американська сторона уявляє собі присутність своїх сил у Європі, стане відомо, найімовірніше, у червні, коли Сполучені Штати завершать перегляд військової присутності у світі.

"Наша мета – збільшити військовий потенціал США в Польщі та на східному фланзі", – сказав він.

Заступник міністра національної оборони заявив, що Варшава постійно обговорює це питання з американською стороною.

"Американці знають, що ми до цього готові. Вони знають, що в цьому питанні в Польщі існує політична згода, бо це також важливо, і що американських солдатів радо вітають у нашій країні", – зазначив заступник міністра.

Павел Залевський підкреслив, що можливе збільшення кількості американських військових у Польщі зміцнило б весь Європейський Союз, оскільки лінія безпеки всіх європейських держав пролягає не лише на російсько-українському фронті, а й уздовж кордонів країн східного флангу, зокрема на кордоні Польщі з Білоруссю та Росією.

"Було б добре, щоб ці війська були там, де вони будуть найбільш потрібні", – зазначив він.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна веде переговори зі США щодо збереження та розширення американського контингенту в Польщі.

