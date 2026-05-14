ЗМІ: Китай адаптував меню вечері Сі з Трампом під його смаки

У Китаї розпочалася вечеря між лідером країни Сі Цзіньпіном та американським президентом Дональдом Трампом, меню якої адаптували під смакові уподобання лідера США.

Про це стало відомо CNN, передає "Європейська правда".

Як стало відомо, на вечері Трампу подадуть добірку китайських делікатесів, деякі з яких підібрані з урахуванням "відомих вибагливих смакових уподобань американського президента".

Гостям державного банкету у Китаї подадуть "лобстером у томатному супі", "хрусткі реберця", "пекінську качку", "тушковані сезонні овочі", "лосося, повільно приготованого у гірчичному соусі" та "смажену булочку зі свининою".

На десерт гостям запропонують "тістечко у формі морської мушлі", тірамісу, а також асорті з фруктів і морозиво.

У грудні минулого року під час переговорів України і США у приватній резиденції Трампа у Флориді американська сторона подала на ланч, зокрема, торт імені Трампа.

Це не перший раз, коли Трамп на зустрічах з іноземними гостями частував їх стравами імені себе, а також цей десерт – не єдина позиція в меню Мар-а-Лаго, що названа іменем Трампа, зазначає британський The Telegraph. Наприклад, там подають також "салат з кубиками Трампа".