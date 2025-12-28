Меню для президентів України і США у Мар-а-Лаго: картопля фрі та шоколадний Трамп

Переговори України і США у приватній резиденції Дональда Трампа у Флориді розпочалися з ланчу, на який американська сторона подала, зокрема, торт імені Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Меню, яке за правилами двосторонніх зустрічей готує приймаюча сторона, містило традиційні для американської кухні страви.

Це, зокрема, курячий бульойн, стейки, що подаються з картоплею фрі. Утім, на десерт команда Трампа підготував особливе блюдо: кожний отримав шматок шоколадного торту за назвою "Трамп".

Раніше у медіа вже потрапляло фото торту "Трамп", однак цього разу, за інформацією ЄП, цей десерт був іншим, він складався з меншої кількості шарів, але натомість містив золотий топінг.

Фото з публікації Telegraph про минуле використання торту "Трамп" на міжнародних переговорах

Це не перший раз, коли Трамп на зустрічах з іноземними гостями частує їх блюдами імені себе, а також цей пиріг – не єдине блюдо в меню Мар-а-Лаго, що назване іменем Трампа, зазначає британський The Telegraph. Наприклад, там подають також "салат з кубиками Трампа".

Як повідомлялося, Зеленський і Трамп будуть домовлятися про послідовність втілення пунктів мирної угоди.

Вже оголошено, що після розмови з Зеленським Трамп зателефонує Путіну. Також у неділю відбудеться спільний із Зеленським дзвінок до європейських лідерів.