СМИ: Китай адаптировал меню ужина Си с Трампом под его вкусы

В Китае начался ужин между лидером страны Си Цзиньпином и американским президентом Дональдом Трампом, меню которого было адаптировано с учетом вкусовых предпочтений лидера США.

Об этом стало известно CNN, передает "Европейская правда".

Как стало известно, на ужине Трампу подадут подборку китайских деликатесов, некоторые из которых подобраны с учетом "известных привередливых вкусовых предпочтений американского президента".

Гостям государственного банкета в Китае подадут "лобстера в томатном супе", "хрустящие ребрышки", "пекинскую утку", "тушеные сезонные овощи", "лосось, медленно приготовленный в горчичном соусе" и "жареную булочку со свининой".

На десерт гостям предложат "пирожное в форме морской ракушки", тирамису, а также фруктовое ассорти и мороженое.

В декабре прошлого года во время переговоров Украины и США в частной резиденции Трампа во Флориде американская сторона подала на обед, в частности, торт имени Трампа.

Это не первый раз, когда Трамп на встречах с иностранными гостями угощал их блюдами, названными в его честь, а также этот десерт – не единственная позиция в меню Мар-а-Лаго, названная именем Трампа, отмечает британская The Telegraph. Например, там подают также "салат с кубиками Трампа".