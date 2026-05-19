Міністр фінансів США закликав союзників посилити тиск на фінансові мережі Ірану

У вівторок, 19 травня, міністр фінансів США Скотт Бессент закликав союзників більш рішуче руйнувати мережі фінансування Ірану.

Про це він сказав під час виступу після зустрічі лідерів фінансів G7 у Парижі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Бессент заявив, що союзники повинні "повністю підтримати" США у протистоянні Ірану.

"Це вимагатиме, наприклад, щоб наші європейські партнери приєдналися до США у вжитті заходів проти Ірану шляхом визначення його фінансистів, викриття його підставних та фіктивних компаній, закриття його банківських відділень та ліквідації його посередників. Це вимагатиме від вас, хто перебуває на Близькому Сході та в Азії, викорінити тіньові банківські мережі Ірану", – акцентував він.

За його словами, щоб зробити це більш ефективним, Міністерство фінансів США модернізує свою архітектуру санкцій, оскільки "супротивники адаптуються та впроваджують інновації", створюючи нові фіктивні компанії.

Більшість санкцій Міністерства фінансів США накладаються на фізичних осіб, компанії та інші організації, які додаються до його Списку спеціально визначених громадян, що містить десятки тисяч осіб, які відрізані від фінансової системи, що базується на доларі, та мають заморожені активи. Будь-хто, хто здійснює операції з зазначеними суб’єктами, ризикує сам потрапити під санкції.

"Щоб покращити результати у сфері національної безпеки, Міністерство фінансів адаптує нашу програму санкцій до вимог XXI століття. Ми переглядаємо застарілі та неактуальні списки, щоб допомогти фінансовим установам зосередитися на найскладніших схемах фінансування тероризму та ухилення від санкцій", – сказав Бессент.

Він зазначив, що найефективніші санкції – це цілеспрямовані санкції, а ті, що залишаються в силі занадто довго, можуть, на його думку, спричинити непередбачувані наслідки.

"Санкції покликані змінити поведінку, а не карати населення. Санкції, що залишаються в силі роками без видимих і відчутних змін у поведінці, можуть мати наслідки для цілих поколінь, які майже неможливо передбачити", – додав він.

Раніше повідомляли, що Білий дім незадоволений останньою оновленою пропозицією Ірану щодо змісту угоди про припинення війни.

19 травня президент США Дональд Трамп заявив, що відклав заплановані удари по Ірану, які мали відбутися вже цього дня.