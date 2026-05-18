ЗМІ: США вважають нову пропозицію Ірану недостатньою для угоди

Іран надав США оновлену пропозицію щодо угоди про припинення війни, проте Білий дім вважає, що вона не є суттєвим кроком уперед і є недостатньою для укладення остаточних домовленостей.

Про це повідомили виданню Axios високопосадовець США та джерело, обізнане з цим питанням, пише "Європейська правда".

Американські посадовці заявляють, що президент Трамп хоче угоди про припинення війни, але розглядає можливість її відновлення через те, що Іран відхилив багато його вимог і відмовився піти на суттєві поступки щодо своєї ядерної програми.

Американський високопосадовець зазначив, що іранська контрпропозиція, яку в неділю ввечері передали США через пакистанських посередників, містить лише символічні покращення порівняно з попередньою версією.

"Ми насправді не досягаємо значного прогресу. Сьогодні ми перебуваємо у дуже серйозній ситуації. Тиск на них спрямований на те, щоб вони реагували належним чином", – сказав американський високопосадовець.

Посадовець зазначив, що США та Іран не ведуть прямих переговорів щодо суті угоди, але беруть участь у непрямих переговорах, щоб спробувати досягти консенсусу щодо того, як ці переговори будуть виглядати.

Як повідомили два американські посадовці, очікується, що у вівторок Трамп скличе свою команду з питань національної безпеки у Ситуаційній кімнаті для обговорення військових варіантів дій.

Американський високопосадовець заявив, що якщо Іран не змінить своєї позиції, США доведеться продовжувати переговори "за допомогою бомб".

У неділю, до того як США отримали найновішу пропозицію Ірану, Трамп сказав Axios під час телефонної розмови, що "час спливає", і якщо Іран не проявить гнучкості, "його чекають набагато сильніші удари".

Нова пропозиція містить більше слів про зобов’язання Ірану не створювати ядерну зброю, але не містить детальних зобов’язань щодо припинення збагачення урану або передачі існуючих запасів високозбагаченого урану.

Хоча іранські державні ЗМІ повідомили, що США погодилися скасувати деякі нафтові санкції проти Ірану під час переговорів, американський посадовець заявив, що жодне послаблення санкцій не відбудеться "задарма" без відповідних дій з боку Ірану.

"Настав час іранцям кинути нам трохи цукерок. Нам потрібна реальна, ґрунтовна та детальна розмова (щодо ядерної програми). Якщо цього не відбудеться, ми будемо розмовляти за допомогою бомб, що буде прикро", – зазначив співрозмовник видання.

Іранці давно стверджують, що саме Трамп відчайдушно прагне угоди, і що час на їхньому боці.