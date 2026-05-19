Министр финансов США призвал союзников усилить давление на финансовые сети Ирана

Во вторник, 19 мая, министр финансов США Скотт Бессент призвал союзников более решительно разрушать сети финансирования Ирана.

Об этом он сказал во время выступления после встречи лидеров финансов G7 в Париже, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Бессент заявил, что союзники должны "полностью поддержать" США в противостоянии Ирану.

"Это потребует, например, чтобы наши европейские партнеры присоединились к США в принятии мер против Ирана путем определения его финансистов, разоблачения его подставных и фиктивных компаний, закрытия его банковских отделений и ликвидации его посредников. Это потребует от вас, тех, кто находится на Ближнем Востоке и в Азии, искоренить теневые банковские сети Ирана", – акцентировал он.

По его словам, чтобы сделать это более эффективным, Министерство финансов США модернизирует свою архитектуру санкций, поскольку "противники адаптируются и внедряют инновации", создавая новые фиктивные компании.

Большинство санкций Министерства финансов США накладываются на физических лиц, компании и другие организации, которые добавляются в его Список специально определенных граждан, содержащий десятки тысяч лиц, которые отрезаны от финансовой системы, основанной на долларе, и имеют замороженные активы. Любой, кто осуществляет операции с указанными субъектами, рискует сам попасть под санкции.

"Чтобы улучшить результаты в сфере национальной безопасности, Министерство финансов адаптирует нашу программу санкций к требованиям XXI века. Мы пересматриваем устаревшие и неактуальные списки, чтобы помочь финансовым учреждениям сосредоточиться на самых сложных схемах финансирования терроризма и уклонения от санкций", – сказал Бессент.

Он отметил, что самые эффективные санкции – это целенаправленные санкции, а те, что остаются в силе слишком долго, могут, по его мнению, вызвать непредсказуемые последствия.

"Санкции призваны изменить поведение, а не наказывать население. Санкции, остающиеся в силе годами без видимых и ощутимых изменений в поведении, могут иметь последствия для целых поколений, которые почти невозможно предсказать", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Белый дом недоволен последним обновленным предложением Ирана по содержанию соглашения о прекращении войны.

19 мая президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированные удары по Ирану, которые должны были состояться уже в этот день.