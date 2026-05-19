Трамп заявляє, що відклав нові удари по Ірану: планувались вже у вівторок

Президент США Дональд Трамп заявив, що відклав заплановані удари по Ірану, які мали відбутися вже у вівторок.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Трамп ввечері 18 травня оголосив, що зачекає з наступними ударами по Ірану, що планувалися наступного дня – посилаючись на відповідне прохання Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ і зазначаючи, що переговорний процес з Іраном "стає серйознішим".

"Ми готувалися до дуже великої атаки на завтра. Я її трохи відкладу – сподіваюся, може й назавжди – або, можливо, на короткий час. Тому що у нас були дуже серйозні дискусії з Іраном, і побачимо, до чого це йде. Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ і деякі інші держави попросили мене, чи не могли б ми з цим зачекати 2-3 дні, короткий час – бо вони думають, що ми дуже наблизилися до угоди", – сказав Дональд Трамп.

Водночас у дописі в своїй соцмережі Truth Social він наголосив, що доручив командуванню бути готовим до масштабної атаки за короткий час – якщо конкретних домовленостей так і не досягнуть.

"Ця угода, що важливо, буде включати пункт, що в Ірану не буде ядерної зброї", – підкреслив Трамп.

Раніше повідомляли, що Білий дім незадоволений останньою оновленою пропозицією Ірану щодо змісту угоди про припинення війни.

У неділю, до того як США отримали найновішу пропозицію Ірану, Трамп сказав Axios під час телефонної розмови, що "час спливає", і якщо Іран не проявить гнучкості, "його чекають набагато сильніші удари".