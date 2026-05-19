Європарламент схвалив нові правила щодо іноземних інвестицій у стратегічні сектори ЄС

Європейський парламент у вівторок схвалив нові правила ЄС щодо перевірки іноземних інвестицій, щоб запобігти безпековим ризикам у чутливих секторах.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту, передає "Європейська правда".

Нові правила підтримали 508 депутатів, 64 – проголосували проти та 90 утрималися.

Тепер ініціативу має погодити Рада ЄС, перш ніж вона почне діяти через 18 місяців.

Нові правила передбачають обов'язкову перевірку іноземних інвестицій у чутливі сектори, такі як оборона, напівпровідники, штучний інтелект, критична сировина, фінансові послуги, суб'єкти аерокосмічної, енергетичної, транспортної та цифрової інфраструктури, а також у виборчу інфраструктуру, з метою виявлення та усунення потенційних ризиків для безпеки чи громадського порядку.

Процедури, що застосовуються до національних механізмів скринінгу, будуть спрощені, щоб зменшити складність і зробити ЄС більш привабливим місцем для інвестицій.

Новий закон також охоплюватиме операції в межах ЄС, де інвестор належить фізичним або юридичним особам з країни, що не входить до Євросоюзу.

У березні Єврокомісія подала законодавчу пропозицію щодо Закону про промисловий акселератор, у якому передбачені рамки іноземних інвестицій у стратегічні галузі.

"Цим текстом ми закриваємо розділ європейської наївності. Деякі іноземні держави прагнуть послабити нас. Ми перегортаємо сторінку навмисної сліпоти держав-членів, яка дозволила іноземним гравцям захопити контроль над чутливими секторами нашої економіки", – заявив євродепутат Рафаель Глюксман, який очолював роботу над документом.

