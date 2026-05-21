НАТО не виживе без США, а ЄС не зможе його замінити – ексгенсек

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що чинний розрив між США та Європою є найглибшим за дуже довгий час.

Про це він сказав у програмі Agenda Special, пише SVT, передає "Європейська правда".

Столтенберг застеріг, що Альянс не зможе вижити без США, водночас стверджуючи, що ЄС не здатний замінити НАТО.

"Ні, не той НАТО, який ми знали майже 80 років, адже йдеться про Європу та США, які разом протистоять усім загрозам. Саме тому так важливо зробити все можливе, щоб не допустити розколу між Європою та США", – сказав він.

Втім, Столтенберг також застеріг від надмірних спекуляцій щодо майбутнього НАТО.

"У Москві не повинно бути жодної невизначеності щодо нашої готовності захищати одне одного", – сказав він.

Також Столтенберг відкинув ідею того, що ЄС зможе замінити НАТО.

"Я дуже поважаю ЄС, але не вірю, що ЄС може замінити НАТО, коли йдеться про колективну безпеку та гарантії оборони", – додав він.

У цьому контексті варто нагадати, що у Міністерстві оборони США публічно оголосили про скорочення кількості присутніх у Європі американських бригад з 4 до 3 – як у 2021 році.

У НАТО висловлюють впевненість, що виведення військ США не підірве оборонні плани Альянсу в Європі.

