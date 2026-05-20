США скорочують чисельність присутніх у Європі бригад до трьох

У Міністерстві оборони США публічно оголосили про скорочення кількості присутніх у Європі американських бригад з 4 до 3 – як у 2021 році.

Про це у своєму X заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл, пише "Європейська правда".

Речник оголосив, що Пентагон вирішив скоротити загальну кількість присутніх у Європі бригад з чотирьох до трьох, що є поверненням до ситуації 2021 року.

STATEMENT:



The Department of War has reduced the total number of Brigade Combat Teams (BCTs) assigned to Europe from four to three. This returns us to the levels of BCTs in Europe in 2021. This decision was the result of a comprehensive, multilayered process focused on U.S.… – Sean Parnell (@SeanParnellASW) May 19, 2026

"Це рішення є результатом комплексного, багаторівневого процесу… І це причина тимчасового відтермінування розгортання американських сил у Польщі – яка є зразковим союзником", – зазначив Парнелл.

За його словами, Пентагон остаточно визначить розташування сил у Європі "на основі подальшого аналізу стратегічних та оперативних потреб США, як власної спроможності наших союзників надавати сили для оборони Європи".

Речник додав, що ці кроки покликані сприяти реалізації політики Трампа "Америка передусім", що включає і заохочення та надання можливості союзникам США у НАТО "взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи".

Окремо Парнелл додав, що міністр оборони Гегсет поговорив з польським колегою щодо ситуації з розгортанням американських військ у Польщі, та дав зрозуміти, що США у межах скорочення присутності у Європі збираються зберегти значну присутність у Польщі, оскільки вона є зразковим союзником.

Заступники міністра оборони Польщі цього тижня поїдуть до США для переговорів щодо рішення Пентагону.

У НАТО висловлюють впевненість, що виведення військ США не підірве оборонні плани Альянсу у Європі.

Читайте також: Покарання для Німеччини. Чому Трамп виводить війська з Європи та чи є це помстою за Іран.