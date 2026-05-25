Посол ЕС о новых угрозах РФ нанести удары по Киеву: это признак отчаяния

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по Киеву.

Об этом Матернова написала в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Заявление МИД РФ с призывом к иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев посол ЕС назвала "шедевром лицемерия".

"Режим, который годами бомбил жилые дома, музеи, роддомы, школы и электростанции, теперь вдруг заговорил на языке "международного гуманитарного права" и "Женевских конвенций". Тот самый режим, который каждую ночь наносит ракетные и дроновые удары по мирным жителям, теперь предупреждает других держаться подальше", – отметила она.

Матернова подчеркнула, что подобными заявлениями РФ пытается посеять панику и страх, однако эта тактика не сработает.

"ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы в адрес дипломатов и международных организаций – это не признак силы. Это признак отчаяния", – добавила она.

По словам Матерновой, чем агрессивнее риторика Кремля, "тем яснее становится, что режим Путина понимает: ему не сломить стойкость Украины и поддержку ее партнеров".

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская армия якобы начинает "последовательные системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и "центрам принятия решений".

МИД РФ призвал иностранцев, в частности сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, "как можно скорее покинуть Киев".

В ответ на это глава МИД Украины Андрей Сибига выразил уверенность, что российская риторика о новых ударах не испугает западных дипломатов в Киеве.