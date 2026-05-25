Сибіга про погрози нових ударів РФ по Києву: Росія нічого не досягне, хай Путін рятує себе

Україна впевнена, що російська риторика щодо нових ударів не злякає західних дипломатів в Києві.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції з лідеркою білоруської опозиції в екзилі Світланою Тихановською у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Відповідаючи на запитання про мету російських погроз новими ударами по Києву, що вже лунають у публічному просторі, Сибіга погодився, що мета РФ – викликати страх, у тому числі серед представників іноземного дипкорпусу в Україні.

"Він намагається вплинути на так звану західну ментальність", – пояснив міністр. Утім, Сибіга переконаний що цей вплив не буде успішним.

"Наша реакція (на ці погрози – ЄП) продемонстрована у тому числі сьогодні, коли я запросив керівників понад 70 дипломатичних місій відвідати місця масованих російських ударів", – заявив він, додавши, що зараз офіційний Київ "обговорює з партнерами, що не треба піддаватися цьому російському шантажу".

За словами міністра, світ має діяти протилежно до того, що хоче побачити Кремль.

"Реакція світу має бути пропорційною (діям Росії – ЄП): а це додаткові пакети допомоги, додаткові санкції. Путін має зрозуміти, що він не досягне нічого військовими засобами. Йому натомість треба рятувати свою країну, якщо йому це вдасться", – заявив міністр нагадавши про шкоду російській економіці від ударів України.

Раніше США відреагували на масований російський удар по Києву.

У понеділок посли іноземних держав в Україні відвідали місця ударів РФ на Лук'янівці.