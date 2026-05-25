Франция не будет эвакуировать посольство, несмотря на угрозы РФ новыми ударами по Киеву

В посольстве Франции в Украине заявили, что будут продолжать работать в обычном режиме, несмотря на угрозы со стороны РФ новыми ударами по Киеву.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили во французском посольстве в украинской столице, пишет "Европейская правда".

Во французском диппредставительстве также подчеркнули, что "угрозы Москвы, в частности в отношении "центров принятия решений" и иностранных посольств в Украине, являются неприемлемыми и противоречат международным обязательствам России".

"Прежде всего, они сигнализируют о беспорядочной панике и тупике, в который зашла агрессивная война России. Мы призываем Россию отказаться от этой агрессивной позиции и немедленно договориться с Украиной о прекращении огня", – отметили в посольстве.

Там также добавили, что французское посольство в Киеве будет продолжать работу в обычном режиме.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская армия якобы начинает "последовательные системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и "центрам принятия решений".

МИД РФ призвал иностранцев, в частности сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, "как можно скорее покинуть Киев".

В ответ на это глава МИД Украины Андрей Сибига выразил уверенность, что российская риторика о новых ударах не испугает западных дипломатов в Киеве.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова назвала новые угрозы РФ "шедевром лицемерия" и "признаком отчаяния".