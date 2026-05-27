Финляндия раскрыла многолетний картель на рынке лесных ягод

В Финляндии раскрыли картель, действовавший на протяжении десяти лет среди компаний, закупавших лесные ягоды у сборщиков в лесах и на болотах.

Об этом сообщило Финское управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Финское управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей заявило, что четыре компании согласовывали цены на лесные ягоды и обменивались рыночной информацией с помощью телефонных звонков, текстовых сообщений и в WhatsApp.

Ведомство предложило наложить штрафы на сумму около 9,4 млн евро. Антимонопольный орган обратился в Суд по вопросам рынка с просьбой наложить штрафы на Arctic International Oy, Kaskein Marja Oy, Marja Bothnia Berries Oy и Polarica AB за картель, действовавший с 2013 по 2023 год.

Пятая компания, Kiantama Oy, может избежать штрафа, поскольку сотрудничала с органом.

Дикая черника, брусника и морошка широко используются в пищевой и косметической промышленности Финляндии благодаря целому ряду задокументированных полезных свойств для здоровья, таких как антиоксидантное действие, которое уменьшает воспаление.

Ежегодно сотни сборщиков ягод приезжают в Финляндию из Таиланда на сезон сбора урожая.

В 2020 году правительство Финляндии ввело ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из стран, не входящих в ЕС и имеющих плохую эпидемиологическую ситуацию.

Кроме того, несколько лет назад в Финляндии были выявлены ряд случаев трудовой эксплуатации иностранцев из Азии, приезжавших в страну на сбор ягод.