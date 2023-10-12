У Фінляндії розслідують можливу експлуатацію кількох десятків іноземних збирачів ягід

У Фінляндії затримали чотирьох представників групи агрофірм, включно з керівником, за підозрами у трудовій експлуатації збирачів ягід з Таїланду.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Поліція з’ясувала, що десятки збирачів ягід з Таїланду, найняті для роботи у Фінляндії, працювали в умовах, які можна прирівняти до примусової трудової експлуатації.

Реальні умови роботи й оплати виявилися такими, що їхній заробіток після вирахування усіх витрат був практично нульовим, або керівництво фірм навіть приписало працівникам борг перед компанією. Постраждалих – 20-30 осіб.

На цей час за рішенням суду взяли під арешт чотирьох осіб, з них один – директор агрофірми Arctic Group, що об’єднує декілька компаній ягідного бізнесу.

Слідчі підозрюють, що подібне поводження з працівниками практикувалося не перший сезон і постраждалих, ймовірно, набагато більше.

У службах підтримки постраждалих від трудової експлуатації зазначають, що ягідний бізнес у Фінляндії є однією з ризикових сфер з точки зору дотримання прав працівників.

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