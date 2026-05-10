Фіцо після візиту в Москву заявив, що Зеленський має дзвонити Путіну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що український президент Володимир Зеленський начебто готовий до зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він заявив у Facebook, пише "Європейська правда".

Фіцо заявив, що під час особистої розмови Зеленський начебто висловлював готовність до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі.

Також він заявив, що передав це послання російській стороні.

"Я передав повідомлення від президента України Володимира Зеленського президенту Росії. Під час нашої особистої зустрічі в Вірменії він сказав мені, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі. Відповідь очевидна: якщо президент України зацікавлений у зустрічі, він повинен зв’язатися зі своїм російським колегою телефоном", – сказав він.

Окремо Фіцо позитивно оцінив ідею продовження режиму припинення вогню, заявивши, що це може створити простір для дипломатичних зусиль і переговорного процесу.

Варто зауважити, що в оточенні правителя РФ кажуть, що Фіцо у розмові з очільником Кремля не передавав йому ніяких послань від президента України, хоча про тему України згадували.

Фіцо прибув до Москви ще 8 травня та поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля. Тоді ж він сказав, що є свого роду "чорною вівцею" у ЄС.

Перед візитом у Братиславі повідомляли, що Роберт Фіцо має намір передати господарю Кремля "послання" від українського президента Володимира Зеленського, та що він може отримати від Путіна "цінну інформацію" про те, як той бачить зусилля щодо припинення війни.

В Офісі президента України з цього приводу зазначали, що Зеленський на зустрічі сказав Фіцо, що Україна готова зустрічатись з РФ на рівні лідерів у змістовному форматі.