Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыл обновленное кладбище, где похоронены солдаты Красной армии, выполнив обещание, которое он дал главе Кремля Владимиру Путину менее трех недель назад.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

На кладбище в Михаловце, городе на востоке Словакии, расположенном в 360 километрах от столицы, похоронены более 17 тысяч советских солдат. Это самое большое кладбище такого типа в стране.

"Это момент, когда правительство Словакии имеет возможность выполнить свои обязательства", – сказал Фицо в среду, 27 мая, на Центральном военном мемориальном кладбище Красной армии.

По его словам, реконструкция была софинансирована посольством России.

Стоит отметить, что Фицо был единственным лидером ЕС, который в этом году посетил 9 мая в Москве.

Тогда во время разговора с Путиным Фицо пообещал продолжать ухаживать за десятками других военных кладбищ, разбросанных по всей Словакии, в знак благодарности.

После этого визита Фицо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский якобы готов к встрече с главой Кремля.