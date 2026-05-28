Глава МЗС Румунії: важливо тримати слово й відкрити кластери з Україною і Молдовою

Новини — Четвер, 28 травня 2026, 10:28 — Марія Ємець

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою закликала до відкриття перших переговорних кластерів з Україною і Молдовою в межах переговорів щодо членства в ЄС у червні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальною зустріччю європейських міністрів на Кіпрі. 

Цою зазначила, що ЄС має "дотримати слова" і відкрити перші переговорні кластери з Україною і Молдовою вже у червні. 

"Дуже важливо дотриматися обіцянок і відкрити переговорні кластери з Україною і Молдовою, і зробити це невідкладно. Червень – чудовий час для цього, тому що знову буде зустріч Ради. І це не лише про європейське майбутнє, якого прагнуть наші сусіди – це і про те, що вони зробили певну роботу", – сказала вона. 

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс висловився за відкриття у червні усіх шести кластерів для України.

