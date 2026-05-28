Каллас: ЄС не має потрапити в пастку Росії, яка хоче обрати зручного перемовника

Під час дискусії щодо кандидатури перемовника, який представляв би Євросоюз під час мирних переговорів України та Росії, ЄС не повинен потрапити в пастку РФ, що хоче сама обрати найзручнішого для себе кандидата із запропонованих.

Про це, як передає "Європейська правда", заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас перед початком неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах на Кіпрі (формат "Гімніх) у четвер, 28 травня.

Росія хотіла б сама обрати перемовника від Євросоюзу на мирних переговорах з Україною, тому ЄС не повинен потрапити в цю пастку.

"Це пастка, в яку Росія хоче, щоб ми потрапили, коли ми обговорюємо, хто з ними розмовляє – а вони вже вибирають, хто підходить, а хто ні. Не дозволяймо собі потрапити в цю пастку", – застерегла Каллас.

Вона наголосила, що "щодо питань, які стосуються України, лише Україна та Росія можуть вести переговори і досягати домовленостей".

"Переговори – це завжди командна робота. У вас є "хороші поліцейські", у вас є "погані поліцейські", у вас є стратегія, як ви сідаєте за стіл. Тому зміст набагато важливіший, ніж те, хто саме (веде перемовини)", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС наразі не планує призначати головного переговірника для можливих мирних переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Раніше у Єврокомісії заявляли, що обговорення щодо кандидатури посланця від Європейського Союзу для участі у перемовинах про мир в Україні буде доречним, коли Росія продемонструє реальну готовність до завершення війни.

Таким чином, ЄС залишається розділеним щодо призначення європейського представника для прямого діалогу з Росією в рамках перемовин про мир в Україні.