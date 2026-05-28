Литва хоче відкриття усіх переговорних кластерів для України у червні

Литва виступає за відкриття у червні усіх шести кластерів для України на переговорах щодо вступу в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Лімассолі.

Литовський дипломат пояснив, що вважає подальші зволікання з відкриттям усіх кластерів неприпустимим.

"Ми повинні відкрити усі шість кластерів у червні. У нас немає права чекати довше", – сказав він.

За його словами, ЄС також повинен вирішити, як бути далі із довгостроковою фінансовою підтримкою України, та, що важливіше, "як дедалі більше включати Україну у різноманітні рішення стосовно зміцнення нашої стійкості на східному фланзі".

Він підкреслив, що загроза на східному фланзі ЄС є екзистенційною.

Глава МЗС України Андрій Сибіга 27 травня, на неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх", закликав Євросоюз у червні відкрити всі кластери для України на переговорах про вступ.

За даними ЗМІ, Європейська комісія 16 червня запропонує відкрити лише перший із шести кластерів у перемовинах про вступ до ЄС України та Молдови.

