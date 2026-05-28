Каллас повідомила, що посольство США залишило Україну – але МЗС це спростувало

В українському Міністерстві закордонних справ спростували заяву очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, зроблену 28 травня на Кіпрі, про те, що посольство США єдине залишило Україну після погроз з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності", – заявив журналістам речник МЗС Георгій Тихий.

Варто зауважити, що вранці у четвер, 28 травня, глава дипломатії ЄС Кая Каллас перед початком неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах на Кіпрі (формат "Гімніх") заявила, що американське посольство було єдиним, яке покинуло Україну після погроз Кремля.

"Також, що ми почули від України вчора, було те, що всі посольства залишилися, окрім одного. Отже, це теж вимагає сміливості від тих посольств. Але так, усі європейські (держави) залишилися, Америка пішла", – заявила Каллас.

Раніше посол ЄС у Києві Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по українській столиці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів.

Після публічних погроз Росії в бік іноземних дипломатичних місій низка європейських столиць викликали представників РФ для висловлення протесту.