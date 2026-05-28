Глава МЗС Швеції: не можна квапитись за стіл переговорів з РФ на умовах Росії

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард наголосила, що Європі важливо заходити у мирний процес довкола України на своїх умовах, а не тих, які спробує нав’язати Кремль, а також подбати, щоб у Москві захотіли справжніх перемовин, а не їхньої імітації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС на Кіпрі.

Очільниця МЗС Швеції наголосила, що Європа має входити у переговорний процес щодо російсько-української війни не в ролі посередника, на своїх умовах, а паралельно – створювати умови для того, щоб у Кремлі справді захотіли домовлятись про завершення війни.

"Нам не треба квапитися за стіл перемовин і дозволяти Росії визначати умови. Натомість ми маємо збільшити тиск на Росію і посилити підтримку України, і змінити їхній розрахунок – щоб там справді хотіли перемовин і хотіли домовитися про мир", – наголосила вона.

"Тож потрібно збільшувати двосторонню підтримку, яка буде доповненням до позики на 90 млрд євро, посилювати санкції і забезпечити, щоб Україна могла просуватися на шляху до членства. Це те, на чому потрібно зосередитися – на пошуку правильних умов для того, щоб можна було досягти справедливого миру", – додала Стенергард.

Окремо вона наголосила, що Європа у цьому процесі не повинна бути у ролі посередника і має бути на боці України.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що під час дискусії щодо кандидатури перемовника ЄС не повинен потрапити у пастку Росії, яка просуватиме найзручнішого для себе кандидата.

У Фінляндії передбачають, що визначення ролі Європи у переговорному процесі щодо російсько-української війни та конкретного перемовника буде тривалим процесом.