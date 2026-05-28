Україна та ЄС узгодили текст Кредитної угоди про позику 90 млрд, він вже у Раді

Європейський Союз та Україна фіналізували текст Кредитної угоди, яка необхідна для отримання кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро протягом 2026-2027 років; текст угоди вже внесений у Верховну Раду для затвердження разом з Меморандумом про взаєморозуміння щодо кредиту.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Наразі невідомо, коли вони будуть поставлені на голосування ВР.

Уточнюється, що Меморандум був підписаний в Брюсселі 20 травня, а Кредитна угода – 27 травня 2026 року.

Ухвалення документів Верховною Радою, а також наступний крок – затвердження 24-ма державами ЄС, які надають Україні 90 млрд в рамках механізму посиленої співпраці (27 держав ЄС без Угорщини, Словаччини та Чехії), – дадуть можливість ЄС якнайшвидше переказати перший транш кредиту.

За даними джерел "ЄвроПравди", перший транш макрофінансової допомоги бюджету України в рамках позики на 90 млрд євро у сумі 3,2 млрд євро має надійти орієнтовно в середині червня.

Також у червні очікується перший транш військової допомоги Україні на суму 5,9 млрд євро, який буде витрачений на закупівлю дронів українського виробництва.

Як повідомляла "Європейська правда", перш ніж отримати у червні 2026 року перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 3,2 млрд євро в рамках 90-мільярдного кредиту від ЄС, Україна має провести ряд реформ, включаючи подання законопроєкту про оподаткування дешевих посилок.

Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має ухвалити важливі законопроєкти. В основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії.

Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.

