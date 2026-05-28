Глава МЗС Австрії: призначення переговорника ЄС з Росією не дорівнює зменшенню тиску

В Австрії вважають, що потенційне призначення переговірника ЄС з Росією не змусить Євросоюз поставити на паузу тиск на РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер перед прибуттям на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі у четвер.

Майнль-Райзінгер зазначила, що для Австрії важливо, аби інтереси безпеки Європи були представлені на переговорах з Росією.

"Тому я наполягаю на тому, щоб Європейський Союз був готовий вести переговори також щодо власних інтересів і призначив головного переговорника", – сказала вона.

За її словами, глава МЗС України Андрій Сибіга дав зрозуміти, що такий підхід цілком відповідає очікуванням Києва.

При цьому, наголосила глава дипломатії Австрії, тут не йдеться про вибір між діалогом з Росією та тиском на неї.

"Я вважаю, що водночас дуже необхідно й надалі підтримувати тиск за допомогою санкцій, швидко просунути роботу над 21-м пакетом санкцій. Це буде дійсно жорсткий пакет, адже ми бачимо, що ці санкції дають ефект, і, звісно, ми маємо певний важіль впливу в переговорах", – сказала вона.

За даними ЗМІ, ЄС наразі не планує призначати головного переговірника для можливих мирних переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз не має потрапити в пастку Росії, яка хоче обрати зручного перемовника.

Раніше у Єврокомісії заявляли, що обговорення щодо кандидатури посланця від Європейського Союзу для участі у перемовинах про мир в Україні буде доречним, коли Росія продемонструє реальну готовність до завершення війни.