У Гельсінкі вважають, що включення Європи у переговори з РФ буде довгим процесом

У Фінляндії передбачають, що визначення ролі Європи у переговорному процесі щодо російсько-української війни та конкретного перемовника буде тривалим процесом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала очільниця МЗС Еліна Валтонен у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС на Кіпрі.

Валтонен поставили запитання про те, що на роль перемовника Європи з Росією можуть розглядати президента Фінляндії Александра Стубба, який сам висловлював готовність до цього.

"Стубб, звісно – дуже фахова людина для того, щоб говорити багато з ким, у тому числі Путіним. Але на цьому етапі головне питання – не про те, хто буде представляти Європу, а яким буде процес для завершення війни, і якою у цьому буде роль Європи. Крім того, для того, щоб представляти Європу, потрібен широкий мандат. Тож я передбачаю, що це буде тривалий процес", – відповіла Еліна Валтонен.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що під час дискусії щодо кандидатури перемовника ЄС не повинен потрапити у пастку Росії, яка просуватиме найзручнішого для себе кандидата.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Євросоюзі розглядають кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Александра Стубба на роль перемовника від ЄС.