Посольство США заперечило, що покинуло Київ через залякування Росії

Посольство США у четвер заперечило слова глави дипломатії ЄС Каї Каллас про те, нібито американські дипломати покинули українську столицю через погрози Росії ударами.

Про це йдеться у заяві посольства в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Дипмісія Сполучених Штатів заявила, що продовжує роботу у Києві.

"Посольство США відкрите. У нашій роботі змін немає, а будь-які повідомлення про протилежне є неправдивими", – йдеться у заяві.

Також зазначається, що для Державного департаменту немає нічого важливішого, ніж безпека та захист громадян США, і він регулярно переглядає стан безпеки посольства в Києві.

"Ми ще раз наголошуємо, що через збройний конфлікт громадянам США не слід відвідувати Україну з будь-яких причин", – заявили у посольстві.

У Міністерстві закордонних справ України раніше спростували заяву очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, зроблену 28 травня на Кіпрі, про те, що посольство США єдине залишило Україну після погроз з боку Росії.

Напередодні низка європейських країн викликали представників РФ через залякування дипломатів у Києві.

Також у зв’язку з погрозами ЄС викликав російського повіреного.