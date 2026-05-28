Посольство США заперечило, що покинуло Київ через залякування Росії
Посольство США у четвер заперечило слова глави дипломатії ЄС Каї Каллас про те, нібито американські дипломати покинули українську столицю через погрози Росії ударами.
Про це йдеться у заяві посольства в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Дипмісія Сполучених Штатів заявила, що продовжує роботу у Києві.
"Посольство США відкрите. У нашій роботі змін немає, а будь-які повідомлення про протилежне є неправдивими", – йдеться у заяві.
Також зазначається, що для Державного департаменту немає нічого важливішого, ніж безпека та захист громадян США, і він регулярно переглядає стан безпеки посольства в Києві.
"Ми ще раз наголошуємо, що через збройний конфлікт громадянам США не слід відвідувати Україну з будь-яких причин", – заявили у посольстві.
У Міністерстві закордонних справ України раніше спростували заяву очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, зроблену 28 травня на Кіпрі, про те, що посольство США єдине залишило Україну після погроз з боку Росії.
Напередодні низка європейських країн викликали представників РФ через залякування дипломатів у Києві.
Також у зв’язку з погрозами ЄС викликав російського повіреного.