Украина в июне может получить от ЕС в целом 9,1 млрд евро

В Еврокомиссии сообщили, что в целом в июне Украина может получить от ЕС финансовую помощь в объеме 9,1 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге рассказал представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари.

На вопрос СМИ о дате получения Украиной первых траншей в пределах 90 млрд помощи от ЕС он сказал, что четко назвать дату пока невозможно.

"Как я уже говорил, есть несколько процедурных и технических шагов, которые нужно осуществить – не только с украинской стороны... Кроме того, мы должны проверить, выполнены ли изложенные в Меморандуме условия, связанные с первым траншем по программе макрофинансовой помощи. Поэтому нужно будет сделать эту верификацию, и дальше можно будет определить, когда можно будет сделать первый перевод", – сказал спикер.

"Часть пойдет на оборонные нужды, 5,9 млрд, и 3,2 – по программе макрофинансовой помощи – в форме бюджетной поддержки. Как именно это будет структурировано – пока не могу сказать, но мы планируем в июне перевести 9,1 млрд евро", – детализировал Уйвари.

По данным источников "ЕвроПравды", первый транш макрофинансовой помощи бюджету Украины в рамках займа на 90 млрд евро в сумме 3,2 млрд евро должен поступить ориентировочно в середине июня.

Напомним, утром 28 мая Верховная Рада одобрила законопроект о Кредитном соглашении и Меморандум о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь на 90 млрд евро.

Ранее "ЕвроПравда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки по кредиту на 90 млрд евро от ЕС Украина должна принять важные законопроекты. В основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос"; один из его пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии.

Речь идет о реформах по верховенству права и противодействию коррупции, в воплощении которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.