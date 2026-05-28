Министр обороны Швеции: украинские пилоты уже обучаются на Gripen

Обучение украинских пилотов и технического персонала на шведских истребителях Gripen уже ведется и будет расширено этой осенью.

Об этом в своем X сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает "Европейская правда".

Йонсон назвал появление Gripen на вооружении украинских Вооруженных сил "новой главой в истории воздушной обороны Украины".

"Обучение украинских пилотов и технического персонала уже продолжается и будет расширено осенью этого года. Самолеты Gripen C/D могут быть совместимы с такими видами вооружения, как IRIS-T, AMRAAM и ракеты большой дальности Meteor. Речь идет о самолетах, вооружении, навыках и техническом обеспечении", – отметил министр.

По его словам, Украина не просто получает самолеты, а "создает современные воздушные силы, способные вести боевые действия, выживать и адаптироваться в самых суровых условиях Европы".

"Когда будут приняты необходимые решения и получены разрешения, поставки самолетов Gripen C/D в Украину планируется начать в начале следующего года", – сообщил Йонсон.

По его словам, цель заключается в скорейшем укреплении Украины сейчас и создании современных воздушных сил на ближайшие десятилетия.

"Более сильные украинские ВВС делают Украину безопаснее, Европу сильнее, а пространство для агрессии России – меньше. Европейская страна, которая лучше всех знает требования этой войны, выбрала шведский Gripen", – резюмировал глава шведского оборонного ведомства.

Как известно, 28 мая шведский премьер Ульф Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, бывших в эксплуатации, и о планах продажи 20 новых самолетов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направит средства, которые получит на оборону из финансовой помощи Европейского Союза в размере 90 млрд евро, в частности, на закупку истребителей Gripen в Швеции.

Напомним, в октябре 2025 года премьер Швеции заявил о подписании с Украиной письма о намерении продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.

Тогда Зеленский анонсировал, что первые Gripen из Швеции могут поступить в 2026 году.