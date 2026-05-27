Зеленський написав Трампу й конгресменам про атаку двома "Орєшніками" на Україну

У листі президента України Володимира Зеленського до глави Білого дому Дональда Трампа й членів Конгресу США йшлося про атаку РФ із використанням балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".

Текст листа Зеленського у своєму Х опублікував журналіст Барак Равід, повідомляє "Європейська правда".

У листі український президент зазначає, що в ніч на 24 травня, Росія завдала особливо жорстокого масованого удару по Україні.

Він нагадав, що тоді РФ застосувала 54 крилаті, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети "Циркон" і 2 повітряно-балістичні ракети "Кинжал".

"Росія також запустила балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" – одна з них влучила в Київську область, а інша, за наявними даними, впала на тимчасово окупованій території в Донецькій області України", – йдеться у листі Зеленського.

Також він згадав про застосування близько 600 ударних дронів, зокрема "Шахедів", які Іран використовує проти країн Перської затоки.

"Це виходить за межі України. Це важливий урок для безпеки всього євроатлантичного співтовариства та для союзників Америки по всьому світу, які одного дня можуть зіткнутися з загрозами з боку партнерів та проксі-сил Росії", – наголосив він.

У цьому контексті Зеленський згадав про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні.

За його словами, Україна "покладається майже виключно на США" у питанні захисту від російських балістичних ракет.

Перед тим Зеленський вже публічно заявляв, що триваюча війна на Близькому Сході призвела до великого дефіциту постачань перехоплювачів для ЗРК Patriot, які захищають українське небо.