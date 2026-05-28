Сенатор о письме Зеленского Трампу по поводу ПВО: отреагируем на этот запрос

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского своему коллеге Дональду Трампу, в котором речь шла о дефиците средств ПВО в Украине.

Заявление Блюменталя приводит Суспільне, сообщает "Европейская правда".

Сенатор заверил, что США отреагируют на этот запрос от украинского президента.

"Америка положительно отреагирует на этот запрос. Мы делали это в прошлом и должны делать снова в будущем, ведь речь идет о спасении жизней. Когда мы увидели разрушенный торговый центр, уничтоженный жилой дом, стало очевидно, что Путин целенаправленно атакует женщин, детей и других гражданских лиц", – сказал Блюменталь.

По его словам, "американцы, включая Конгресс и администрацию, должны поддержать эти усилия" Зеленского.

"Письмо, позвольте сказать, было написано очень красноречиво и мастерски – в своем обращении и благодарности американцам за то, что мы уже сделали", – подчеркнул сенатор.

Напомним, в письме к Трампу и конгрессменам Зеленский упомянул об углублении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине.

По его словам, Украина "полагается почти исключительно на США" в вопросе защиты от российских баллистических ракет.

Он также сообщил, что в ходе массированной атаки 24 мая Россия применила две баллистические ракеты средней дальности "Орешник".