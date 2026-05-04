Амстердам заборонив рекламу м’яса і бензинових авто

Амстердам став першою столицею у світі, яка заборонила публічну рекламу м’ясних продуктів, а також товарів, пов’язаних з викопним паливом.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

З 1 травня реклама гамбургерів, автомобілів на бензині та авіакомпаній зникла з білбордів, зупинок трамваїв і станцій метро столиці Нідерландів.

Міські політики заявляють, що ця ініціатива спрямована на приведення вуличного пейзажу Амстердама у відповідність до екологічних цілей місцевої влади.

Ці цілі передбачають, що столиця Нідерландів має стати вуглецево нейтральною до 2050 року, а місцеві мешканці мають скоротити споживання м’яса наполовину за той самий період.

Як зазначається, м'ясо становило відносно невелику частку ринку зовнішньої реклами Амстердама – за оцінками, 0,1% витрат на рекламу, порівняно з приблизно 4% для продуктів, пов'язаних з викопним паливом.

Нідерландська асоціація м’ясної промисловості, яка представляє галузь, незадоволена таким кроком та назвала його "небажаним способом впливу на поведінку споживачів".

Тим часом Нідерландська асоціація туристичних агентів та туроператорів заявила, що заборона реклами відпусток, які включають авіаперельоти, є непропорційним обмеженням комерційної свободи компаній.

Нещодавно більшість депутатів Європарламенту підтримали проєкт щодо заборони використовувати назви "стейк", "ковбаса" тощо у найменуваннях вегетаріанських замінників м’ясних продуктів.

Раніше заборону "м’ясних" назв для вегетаріанських продуктів зібрались впровадити у Франції.