У Франції триває суперечка щодо заборони називати "стейками" вегетаріанські замінники 

У Франції невдовзі має набути чинності заборона використовувати назву "стейк" для таких фабрикатів на рослинній основі, виробники намагаються оскаржити це рішення.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Ще в кінці лютого вийшов указ про те, що терміни "стейк", "ескалоп", "шинка" тощо з 1 травня 2024 року не можна буде використовувати для найменування продуктів на основі вегетаріанських замінників.

Близько шести компаній, які виготовляють такі замінники м’ясних страв, подали клопотання до Державної ради, яким просять призупинити дію цього рішення. Вони стверджують, що виконання цієї вимоги у стислі терміни буде коштувати їм надто дорого і для когось може стати питанням виживання, оскільки вони є невеликими підприємствами.

Окрім того, у компаніях висловлюють нерозуміння, як у такому разі зрозуміло назвати свою продукцію.

"Неможливо підібрати більш чітку назву, ніж "вегетаріанський бекон", – зазначає Ніколас Швейцер, засновник компанії La Vie.

На додачу, компанії зауважують, що їхні конкуренти-виробники аналогічних вегетаріанських замінників в інших країнах не підпадатимуть під цю вимогу.

Рішення щодо клопотання очікується на початку наступного тижня.

Нагадаємо, подібні дискусії тривають у Франції та на рівні ЄС вже не перший рік.

Ще у 2020 році європейські фермери зверталися із закликом до Європарламенту заборонити ресторанам та магазинам продавати вироби із назвою на кшталт "вегетаріанських гамбургерів" чи "веганської ковбаси", за результатами голосування цю ініціативу відхилили.