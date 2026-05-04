Амстердам запретил рекламу мяса и бензиновых авто

Амстердам стал первой столицей в мире, которая запретила публичную рекламу мясных продуктов, а также товаров, связанных с ископаемым топливом.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

С 1 мая реклама гамбургеров, автомобилей на бензине и авиакомпаний исчезла с билбордов, остановок трамваев и станций метро столицы Нидерландов.

Городские политики заявляют, что эта инициатива направлена на приведение уличного пейзажа Амстердама в соответствие с экологическими целями местных властей.

Эти цели предусматривают, что столица Нидерландов должна стать углеродно нейтральной к 2050 году, а местные жители должны сократить потребление мяса наполовину за тот же период.

Как отмечается, мясо составляло относительно небольшую долю рынка наружной рекламы Амстердама – по оценкам, 0,1% расходов на рекламу, по сравнению с примерно 4% для продуктов, связанных с ископаемым топливом.

Нидерландская ассоциация мясной промышленности, представляющая отрасль, недовольна таким шагом и назвала его "нежелательным способом воздействия на поведение потребителей".

Между тем Нидерландская ассоциация туристических агентов и туроператоров заявила, что запрет рекламы отпусков, которые включают авиаперелеты, является непропорциональным ограничением коммерческой свободы компаний.

Недавно большинство депутатов Европарламента поддержали проект о запрете использовать названия "стейк", "колбаса" и т.д. в наименованиях вегетарианских заменителей мясных продуктов.

Ранее запрет "мясных" названий для вегетарианских продуктов собрались внедрить во Франции.