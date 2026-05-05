Міністр оборони Фінляндії засудив потрапляння українських дронів у фінський авіапростір

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен засудив інцидент з двома заблукалими українськими дронами, які потрапили на фінську територію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Коли в неділю вранці розгорталися події над Фінською затокою, Україна здійснювала атаку дронів на російський нафтовий порт Приморськ, розташований приблизно за 50 км від фінського кордону.

"Ми цього не допустимо. Вони повинні планувати свої операції так, щоб мінімізувати ризик відхилень через російське втручання, щоб подібне не могло статися", – сказав Хяккянен.

Міністр зазначив, що його "негайно" поінформували про ситуацію в неділю вранці. Він повідомив, що для відстеження дронів були відправлені винищувачі Hornet фінських ВПС та вертольоти армії.

У відповідь на інцидент Фінляндія ввела в цьому регіоні тимчасову безполітну зону.

Збройні сили Фінляндії заявили, що було прийнято рішення не перехоплювати та не збивати дрони, оскільки вони знаходилися занадто близько до російського кордону.

За словами міністра оборони Хяккянена, використання повітряного простору Фінляндії таким чином є неприйнятним.

"Використання нашого повітряного простору для таких операцій категорично заборонено. Це однозначно заборонено. Ми дуже чітко дали зрозуміти українській державі, що навіть ці дрони, які заблукали через недбалість, є неприпустимим явищем", – сказав Хяккянен.

Нагадаємо, в останні дні березня і на початку квітня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли чотири безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що мали атакувати територію РФ.

3 травня президент Володимир Зеленський у Єревані запропонував прем’єру Фінляндії підписати угоду щодо дронів.