Министр обороны Финляндии осудил попадание украинских дронов в финское авиапространство

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен осудил инцидент с двумя заблудшими украинскими дронами, которые попали на финскую территорию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Когда в воскресенье утром разворачивались события над Финским заливом, Украина осуществляла атаку дронов на российский нефтяной порт Приморск, расположенный примерно в 50 км от финской границы.

"Мы этого не допустим. Они должны планировать свои операции так, чтобы минимизировать риск отклонений из-за российского вмешательства, чтобы подобное не могло произойти", – сказал Хяккянен.

Министр отметил, что его "немедленно" проинформировали о ситуации в воскресенье утром. Он сообщил, что для отслеживания дронов были отправлены истребители Hornet финских ВВС и вертолеты армии.

В ответ на инцидент Финляндия ввела в этом регионе временную бесполетную зону.

Вооруженные силы Финляндии заявили, что было принято решение не перехватывать и не сбивать дроны, поскольку они находились слишком близко к российской границе.

По словам министра обороны Хяккянена, использование воздушного пространства Финляндии таким образом является неприемлемым.

"Использование нашего воздушного пространства для таких операций категорически запрещено. Это однозначно запрещено. Мы очень четко дали понять украинскому государству, что даже эти дроны, которые заблудились из-за халатности, являются недопустимым явлением", – сказал Хяккянен.

Напомним, в последние дни марта и в начале апреля на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли четыре беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, которые должны были атаковать территорию РФ.

3 мая президент Владимир Зеленский в Ереване предложил премьеру Финляндии подписать соглашение о дронах.