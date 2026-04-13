У Фінляндії повідомили нові деталі про знайдений ударний БпЛА

Останній зі знайдених у Фінляндії безпілотників майже точно залетів на територію країни тоді ж, коли усі попередні "заблукалі" БпЛА, і також є українським.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це повідомив головний інспектор Центрального управління кримінальної поліції Фінляндії Рісто Лохі.

Слідчі вважають, що безпілотник з бойовою частиною, який знайшли на південному сході Фінляндії поблизу Іітті у суботу, залетів на територію країни у той же час, як і попередніх три.

"На цей час виглядає дуже ймовірним, що це такий самий апарат, як раніше знайдені дрони", – сказав Рісто Лохі.

Також він підтвердив, що усі апарати є українськими. У зв’язку з цими інцидентами ведеться чотири розслідування.



Водночас стало відомо, що ідентифікація моделі апарата, яка раніше масово наводилась у фінських ЗМІ, виявилась неправильною – тепер вважають, що йдеться не про Ан-196 "Лютий", а про менший апарат з меншою бойовою частиною.

Рісто Лохі наголосив, що БпЛА навіть з невеликою бойовою частиною становить небезпеку, тож про будь-яку знахідку слід негайно повідомляти державним службам і не підходити близько.

У поліції допускають, що десь у південно-східних районах країни можуть бути й інші поки не знайдені українські безпілотники, що збилися з курсу під час атак на порти довкола Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, прем’єр Фінляндії Петтері Орпо закликав громадян не хвилюватися у зв’язку з виявленням чергового дрона, та водночас закликав Україну зробити усе можливе, щоб такі випадки не повторювались. Офіційний Київ раніше перепросив у країн Балтії і Фінляндію у зв'язку із "заблукалими" БпЛА.

Після перших інцидентів на південному сході Фінляндії розгорнули додаткові радіолокаційні системи.

Фінська спецслужба попередила, що Росія використовує у своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами.