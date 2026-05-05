Франція та Вірменія уклали декларацію про стратегічне партнерство

Вірменія та Франція підписали спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє News.am.

Декларацію підписали прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Франції Емманюель Макрон у рамках державного візиту французького лідера.

Перед підписанням документа у президентському палаці відбулася зустріч Пашиняна та Макрона.

Окрім того, відбулося підписання 13 інших двосторонніх документів у сферах оборони, фінансів, кібербезпеки, інфраструктури та освіти.

Нагадаємо, Макрон влаштував музичний виступ під час візиту до Єревана, заспівавши класичний французький шансон, а прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян акомпанував йому на барабанах.

4 травня зустріч з Пашиняном у Єревані провів президент України Володимир Зеленський, під час якої обоє лідерів обговорили двостороннє партнерство.