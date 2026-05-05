Макрон у Єревані виконав французький шансон, прем’єр Вірменії підіграв на барабанах
Новини — Вівторок, 5 травня 2026, 12:37 —
Президент Франції Емманюель Макрон влаштував музичний виступ під час візиту до Єревана, заспівавши класичний французький шансон, а прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян акомпанував йому на барабанах.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.
Під час державного банкету в понеділок увечері Макрон виконав "La Bohème", відому пісню французького шансоньє і поета Шарля Азнавура. Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян зіграв на барабанах.
Emmanuel Macron chante " la bohème " accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv– Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026
Президент Вірменії Ваагн Хачатурян також долучився до виступу, зігравши кілька нот однією рукою на роялі разом із піаністом.
Банкет у столиці Вірменії відбувся після зустрічі майже 40 європейських прем'єр-міністрів і президентів. У понеділок ця країна приймала саміт Європейської політичної спільноти.
На неформальній вечері в неділю ввечері Пашинян уже здивував лідерів виступом свого гурту, зігравши на барабанах.
Азнавур, один із найвідоміших французьких співаків шансону, народився в Парижі в 1924 році в родині вірменських іммігрантів і підтримував тісні зв’язки з Вірменією.
У січні Пашинян оголосив про створення свого музичного гурту і запросив усіх на перший виступ.
5 травня у Єревані відбувся саміт Вірменія-ЄС, в рамках якого Європейський Союз підтвердив визнання європейських прагнень вірменського народу.