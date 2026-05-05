Франция и Армения подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Армения и Франция подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает News.am.

Декларацию подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в рамках государственного визита французского лидера.

Перед подписанием документа в президентском дворце состоялась встреча Пашиняна и Макрона.

Кроме того, состоялось подписание 13 других двусторонних документов в сферах обороны, финансов, кибербезопасности, инфраструктуры и образования.

Напомним, Макрон устроил музыкальное выступление во время визита в Ереван, исполнив классический французский шансон, а премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах.

4 мая встречу с Пашиняном в Ереване провел президент Украины Владимир Зеленский, в ходе которой оба лидера обсудили двустороннее партнерство.