Зеленський розповів про "хорошу" зустріч з прем’єром Вірменії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном в ході саміту Європейської політичної спільноти, який проходить у Єревані.

Про це Зеленський написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Український президент назвав свою зустріч з очільником уряду Вірменії "хорошою".

"Обговорили ситуацію в регіоні та безпекові виклики й загрози. Я поінформував про дипломатичну роботу для досягнення реального миру. Говорили і про розвиток економічного партнерства", – зазначив Зеленський.

Він також запропонував Пашиняну відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цьогоріч у Києві.

Своєю чергою Пашинян, говорячи про свою зустріч із Зеленським, зазначив, що в її ході йшлося про перспективи двостороннього співробітництва.

"Обмінялися думками щодо основних регіональних та світових подій. Наголосили на важливості зміцнення сталого миру", – додав він.

Також повідомляли, що Зеленський в ході зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо домовився про обмін візитами.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо під час свого візиту до Вірменії. Також він зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.