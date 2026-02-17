Єврокомісія почала розслідування проти Shein щодо дотримання цифрового законодавства

Єврокомісія почала офіційне розслідування щодо дотримання онлайн-магазином Shein цифрового законодавства ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії 17 лютого, пише "Європейська правда".

ЄК у межах офіційного розслідування щодо Shein дослідить на відповідність Акту про цифрові послуги дизайну платформи, прозорість рекомендацій та механізми захисту від продажу забороненої продукції.

Зокрема, розслідування перевірить, які механізми використовує онлайн-магазин для запобігання продажу у ЄС забороненої продукції – як, наприклад, секс-ляльки з дитячою зовнішністю, що викликали скандал у Франції.

Також перевірять відповідність законодавству ЄС елементів дизайну платформи, які можуть викликати залежність – як, наприклад, система балів чи винагород за взаємодію, а також наявність механізмів для зниження таких ризиків.

Об’єктом перевірки стане також прозорість системи рекомендацій для користувачів платформи.

На початку лютого Єврокомісія попередньо дійшла висновку про недотримання цифрового законодавства ЄС з боку платформи TikTok – через "дизайн, що викликає залежність", компанії загрожує штраф.

Іспанія ініціює розслідування проти X, Meta й TikTok через сексуалізовані зображення дітей.