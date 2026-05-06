Трибунал для Путіна, покарання РФ і компенсації за агресію – головне з інтерв'ю Мудрої

Наступного тижня у Кишиневі відбудеться знакова подія – юридичне створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Простими словами, є рішення створити "Гаазький трибунал" для Путіна, Лукашенка та російської верхівки.

Питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності в Україні опікується заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.

В інтерв’ю "Європейській правді" вона розповіла про те, як рухається процес створення трибуналу щодо злочину агресії Росії, коли можуть винести перші вироки щодо організаторів агресії, і як йдуть справи зі створенням компенсаційного механізму. Відповіді Мудрої на ці і інші питання – в матеріалі "Вирок для Путіна матиме символічний і практичний сенс". Мудра про трибунал і покарання РФ. Далі – основні її тези.

Від початку повномасштабної війни, коли теж були мирні переговори – тоді для росіян було принциповим скасування усіх санкцій, припинення усіх судових процесів проти РФ та всіх ініціатив притягнення до відповідальності. Це були для них червоні лінії.

Питання відповідальності Росії не є предметом торгу. Дуже добре, що ніхто з партнерів від нас цього не вимагає.

І звісно, ви бачите, як росіяни боляче реагують на будь-які розмови про заморожені активи.

Росія все ще живе в ілюзії, що зможе повернути ці гроші.

На сьогодні зареєстровано більше 250 тисяч випадків воєнних злочинів. Є спільні слідчі групи з партнерами, і вже є перші вироки.

Друга частина – це сам злочин агресії. Це – злочин, з якого все почалося. Без агресії не було б і воєнних злочинів.

Тут йдеться про набагато меншу кількість злочинців – до 30 осіб найвищого політичного і військового керівництва. І звісно, він включає трьох найголовніших (у 2022 році. – ЄП) осіб у РФ – президента, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ.

Ми вважаємо, що трибунал має охоплювати також ті держави, які вочевидь сприяли і допомагали Росії в цій агресії: це Білорусь, це Північна Корея. Можливо, також Іран.

Зараз цей трибунал для найвищого військово-політичного керівництва Росії переходить із політичної площини у площину його втілення.

У Кишиневі, на міністерській зустрічі Ради Європи 14–15 травня буде завершений етап ухвалення політичного рішення про створення трибуналу.

Трибунал працюватиме у Гаазі.

На сьогодні вже 24 країни підтвердили, що в Кишиневі вони приєднаються до угоди, але це не остаточна кількість – ми очікуємо щонайменше 40 держав-учасниць, що були у "коргрупі", яка готувала угоду про трибунал, і сподіваємося мати більше – для цього зараз працюємо з Глобальним Півднем, з іншими неєвропейськими регіонами.

США не блокують процес створення трибуналу.

Робота прокурорів і слідчих, як ми очікуємо, почнеться не раніше кінця 2027 року, а то й у 2028 році. І відповідно, вироки – не раніше 2028-го.

Сьогодні-завтра ми Путіна, можливо, не побачимо на лаві підсудних. А що буде за 10–15 років? Судячи з його активності, він ще має запас часу.

Але зробити його ізгоєм у світі – це теж питання справедливості.

Цей вирок матиме не тільки символічний, а й практичний сенс. Треба показати, що загарбницька війна коштує дуже дорого, як персонально для лідера, так і для його держави.

Фінансова відповідальність – це відповідальність держави.

Компенсаційний механізм точно є цією відповідальністю. Очікуємо, що компенсаційна комісія, конвенцію про створення якої вже підписали 35 держав плюс Євросоюз, почне виносити перші рішення у 2027 році.

Ми маємо великі сподівання, що дотиснемо питання заморожених російських активів, і це може бути таким швидким легальним джерелом наповнення компенсаційного фонду.

Разом із бізнесом приватним, разом із громадянами ми можемо говорити про суми втрат від агресії РФ за трильйон доларів.

