Іспанія погодилася прийняти на Канарах круїзний лайнер зі спалахом хантавірусу

Іспанія погодилась дозволити причалити на своїх Канарських островах круїзному лайнеру MV Hondius, де виникла надзвичайна ситуація через спалах хантавірусу, та забере на лікування одного хворого лікаря.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Всесвітня організація охорони здоров’я та уряд Іспанії досягли домовленості про те, що круїзний лайнер MV Hondius, де зафіксовано сім випадків захворювання на хантавірус, включно з трьома летальними, зможе причалити на Канарських островах.

Відповідне оголошення зробило у вівторок Міністерство охорони Іспанії після того, як команда епідеміологів провела останні оцінки ситуації на лайнері.

"Європейський центр із запобігання і контролю захворювань (ECDC) проводить ретельну оцінку, щоб встановити, які люди потребують негайної евакуації. Решта продовжать шлях до Канарських островів, куди лайнер очікувано прибуде за три-чотири дні. Конкретний порт ще не визначено. Після прибуття команда й пасажири пройдуть належне обстеження, отримають допомогу та будуть повернуті у рідні країни", – заявили у міністерстві.

Зазначають, що обстеження організують за загальним протоколом ВООЗ та ECDC для подібних випадків, "не допускаючи контакту з місцевими мешканцями та увесь час забезпечуючи безпеку медичного персоналу".

Рішення пояснили тим, що коли стало відомо про неможливість прийняти лайнер у Кабо-Верде, Канарські острови виявились найближчою точкою з наявними для цього можливостями.

"Іспанія має моральне та юридичне зобов’язання допомогти цим людям – серед яких є і іспанські громадяни", – зазначили у заяві.

Серед 147 людей на борту злощасного лайнера – 14 громадян Іспанії, один з них – член екіпажу.

Також Іспанія на запит Нідерландів погодилася прийняти на лікування одного з інфікованих – лікаря-члена екіпажу, який у найважчому стані. Його вже у середу, не чекаючи на прибуття лайнера, повітрям транспортують на Канарські острови для невідкладного надання допомоги.

Також невідкладно евакуюють ще трьох хворих – двох у Нідерланди, іншого – у Німеччину.

У ВООЗ висловлюються за якнайшвидшу висадку пасажирів лайнера, оскільки це дозволить запобігти новим зараженням та зменшить ризики, що нові хворі залишаться без доступу до адекватної медичної допомоги.

Водночас до оголошення рішення уряду Іспанії лунали голоси і за те, що Іспанії краще не приймати лайнер.

Перед тим як на лайнері зафіксували спалах, він причалював у Південній Америці. У ВООЗ вважають найбільш імовірною гіпотезою, що перше зараження сталося за межами судна під час мандрівки там одного з вже померлих внаслідок хвороби, а подальші випадки сталися внаслідок передачі інфекції від людини до людини на лайнері.

