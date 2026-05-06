Трибунал для Путина, наказание РФ и компенсации за агрессию – главное из интервью Мудрой

На следующей неделе в Кишиневе состоится знаковое событие – юридическое учреждение специального трибунала по преступлению агрессии. Проще говоря, принято решение создать "Гаагский трибунал" для Путина, Лукашенко и российской верхушки.

Вопросами привлечения России к международной ответственности в Украине занимается заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая.

В интервью "Европейской правде" она рассказала о том, как продвигается процесс создания трибунала по преступлению агрессии России, когда могут вынести первые приговоры в отношении организаторов агрессии и как идут дела с созданием компенсационного механизма. Далее – основные ее тезисы.

С самого начала полномасштабной войны, когда также велись мирные переговоры, для россиян принципиальным требованием было снятие всех санкций, прекращение всех судебных процессов против РФ и всех инициатив по привлечению к ответственности. Это были для них красные линии.

Вопрос ответственности России не является предметом торга. Очень хорошо, что никто из партнеров от нас этого не требует.

И, конечно, вы видите, как россияне болезненно реагируют на любые разговоры о замороженных активах.

Россия все еще живет в иллюзии, что сможет вернуть эти деньги.

На сегодняшний день зарегистрировано более 250 тысяч случаев военных преступлений. Есть совместные следственные группы с партнерами, и уже вынесены первые приговоры.

Вторая часть – это само преступление агрессии. Это – преступление, с которого все началось. Без агрессии не было бы и военных преступлений.

Здесь речь идет о гораздо меньшем количестве преступников – до 30 человек высшего политического и военного руководства. И, конечно, он включает трех самых главных (в 2022 году. – ЕП) лиц в РФ – президента, премьер-министра и министра иностранных дел.

Мы считаем, что трибунал должен охватывать также те государства, которые явно содействовали и помогали России в этой агрессии: это Беларусь, это Северная Корея. Возможно, также Иран.

Сейчас этот трибунал для высшего военно-политического руководства России переходит из политической плоскости в плоскость его реализации.

В Кишиневе, на министерской встрече Совета Европы 14–15 мая, будет завершен этап принятия политического решения о создании трибунала.

Трибунал будет работать в Гааге.

На сегодняшний день уже 24 страны подтвердили, что в Кишиневе они присоединятся к соглашению, но это не окончательное число – мы ожидаем как минимум 40 государств-участников, входивших в "координационную группу", которая готовила соглашение о трибунале, и надеемся на большее – для этого сейчас работаем с Глобальным Югом, с другими неевропейскими регионами.

США не блокируют процесс создания трибунала.

Работа прокуроров и следователей, как мы ожидаем, начнется не раньше конца 2027 года, а то и в 2028 году. И соответственно, приговоры – не раньше 2028-го.

Сегодня-завтра мы Путина, возможно, не увидим на скамье подсудимых. А что будет через 10–15 лет? Судя по его активности, у него еще есть запас времени.

Но сделать его изгоем в мире – это тоже вопрос справедливости.

Этот приговор будет иметь не только символическое, но и практическое значение. Необходимо показать, что агрессивная война обходится очень дорого как лично лидеру, так и его государству.

Финансовая ответственность – это ответственность государства.

Механизм компенсации, безусловно, является частью этой ответственности. Ожидаем, что компенсационная комиссия, конвенцию о создании которой уже подписали 35 государств плюс Евросоюз, начнет выносить первые решения в 2027 году.

Мы возлагаем большие надежды на то, что решим вопрос о замороженных российских активах, и это может стать быстрым легальным источником пополнения компенсационного фонда.

Вместе с частным бизнесом, вместе с гражданами мы можем говорить о суммах убытков от агрессии РФ в триллион долларов.

