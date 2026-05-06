Біля берегів Греції затонув суховантаж, що прямував до України: екіпаж врятували

Греція врятувала всіх дев'ятьох членів екіпажу вантажного судна, яке вранці в середу, 6 травня, сіло на мілину і затонуло біля острова Андрос.

Про це повідомила берегова охорона країни у коментарі Reuters, пише "Європейська правда".

Представник грецької берегової охорони сказав, що вантажне судно відпливло з Албанії з сотнями тонн соди на борту і прямувало до України, коли натрапило на скелі біля острова Андрос і затонуло.

За його словами, двох членів екіпажу врятували з моря, а ще сімох – зі скелястої місцевості на острові Андрос. Він зазначив, що моряків доставили до клініки.

Причини аварії поки що не встановлено.

Представник берегової охорони зазначив, що попри те, що видимих ознак забруднення від судна не було, превентивно встановлять морський бар'єр.

