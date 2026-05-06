КМІС: 48% українців готові до підвищення податків заради західного фінансування

48% українців вважають, що держава має ухвалити всі необхідні рішення для отримання західного фінансування, навіть якщо це передбачатиме непопулярні кроки та підвищення податків.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише "Європейська правда".

Соціологи запропонували респондентам два можливі сценарії розвитку подій.

Перший передбачав погодження реформ і рішень, необхідних для отримання міжнародної допомоги, що дозволить фінансувати оборону, соціальні програми та інші державні потреби, але водночас означатиме підвищення податків.

Саме його підтримали 48% опитаних.

Натомість 30% респондентів заявили, що Україна має відмовитися від непопулярних рішень і не підвищувати податки, навіть якщо це призведе до нестачі коштів на оборону та соціальну сферу.

Ще 22% учасників опитування не змогли визначитися зі своєю позицією.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС встановлює більш суворі умови щодо реформ для отримання Україною "макрофінансових" траншів кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема, запровадження непопулярних змін в оподаткуванні підприємств.

Також повідомлялося, що Київ чинить опір проханню Брюсселя підвищити податки для бізнесу як умові для виділення частини кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що вимога провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включена в список умов для отримання Україною наступних траншів макрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро, але її деталі та часові рамки ще обговорюються.

Детальніше про кредит ЄС для України – у матеріалі "ЄвроПравди" "Дружба", зброя та реформи. На яких умовах ЄС дасть Україні 90 млрд євро та куди підуть гроші.