Норвегія підтримала пропозицію України про перемир’я: "Чекати нема чого"

Норвегія висловила підтримку зустрічній пропозиції, яку Київ висунув після одностороннього проголошення Росією "перемир’я" на 8-9 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували в X МЗС Норвегії.

В Осло висловили підтримку заклику керівництва України до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі середи у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8-9 травня.

Norway supports @ZelenskyyUa and @andrii_sybiha 's call for immediate ceasefire. There is nothing to wait for. Russia can at any point end this war by ceasing to attack Ukraine and its civilians. – Norway MFA (@NorwayMFA) May 5, 2026

"Немає чого чекати (до 8 травня. – Ред.). Росія може у будь-який момент припинити цю війну – припинивши удари по Україні і цивільних українцях", – наголосили у заяві.

Глава МЗС Німеччини також закликав Росію прийняти пропозицію України про перемир’я.

У Повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари.

Нагадаємо, 9 травня у Москві гостюватиме прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він заявив, що зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не візьме участі у військовому параді до Дня перемоги.