Норвегія підтримала пропозицію України про перемир’я: "Чекати нема чого"

Новини — Середа, 6 травня 2026, 08:44 — Марія Ємець

Норвегія висловила підтримку зустрічній пропозиції, яку Київ висунув після одностороннього проголошення Росією "перемир’я" на 8-9 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували в X МЗС Норвегії.

В Осло висловили підтримку заклику керівництва України до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі середи у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8-9 травня.  

"Немає чого чекати (до 8 травня. – Ред.). Росія може у будь-який момент припинити цю війну – припинивши удари по Україні і цивільних українцях", – наголосили у заяві. 

Глава МЗС Німеччини також закликав Росію прийняти пропозицію України про перемир’я.

У Повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари

Нагадаємо, 9 травня у Москві гостюватиме прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він заявив, що зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не візьме участі у військовому параді до Дня перемоги. 

