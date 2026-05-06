Трамп призупинив супровід кораблів через Ормузьку протоку
Американський президент Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції із супроводження комерційних суден через Ормузьку протоку на прохання Пакистану та інших держав.
Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, передає "Європейська правда".
Трамп заявив, що призупиняє "Проєкт Свобода" на прохання Пакистану та інших держав, але попри це – американська блокада портів залишатиметься чинною.
За його словами, мета цих дій – "перевірити, чи можна остаточно узгодити та підписати угоду".
Варто зауважити, що державний секретар США Марко Рубіо 5 травня заявив, що американські війська завершили активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової з розблокування Ормузької протоки.
4 травня Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.
Глава Білого дому також пообіцяв "змести Іран з лиця землі", якщо він заважатиме втіленню операції.
Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах "Проєкту Свобода" залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.