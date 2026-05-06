Партія прем’єра Румунії йде в опозицію після вотуму недовіри уряду

Національно-ліберальна партія (PNL) прем’єра Румунії Іліє Боложана, якого усунули з посади вотумом недовіри його уряду, перейде в опозицію.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Після понад чотирьох годин напружених дискусій ввечері 5 травня, після вотуму недовіри, політичне бюро PNL ухвалило рішення про перехід в опозицію – за це проголосували майже усі присутні.

Іліє Боложан прокоментував, що таким кроком партія гідно реагує на ситуацію.

"У нас були дискусії щодо подальшої траєкторії PNL, про те, що ми маємо робити далі для Румунії і громадян нашої країни. Сьогоднішнім рішенням PNL підтверджує, що це партія з гідністю, яка у наступні роки працюватиме… задля держави, що створює умови для добробуту наших громадян", – зазначив він.

Нагадаємо, у вівторок, 5 травня, парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду Іліє Боложана, який перед цим залишили сім членів Соціал-демократичної партії.

Румунія увійшла в політичну кризу після розколу керівної коаліції, коли Соціал-демократична партія проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра та закликала його подати у відставку, звинувачуючи у "руйнуванні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу державних активів".

Президент Румунії Нікушор Дан у своїй першій заяві після відставки проєвропейського уряду Іліє Боложана висловив впевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.